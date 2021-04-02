季節更替，時令節氣來到了春天，原本欣欣向榮、生機蓬勃的季節，卻儼然成為過敏者的惡夢，除了容易引發過敏的花粉之外，初春的「乍暖還寒」也時時刻刻對過敏者發出考驗，一個不小心就鼻水一直流，一發不可收拾。大樹藥局歐宗融藥師表示根據國外研究表示，一但溫差到達七度，就很可能引發過敏與氣喘發作，過敏預防工作刻不容緩。

●日夜溫差大，保暖要到位

春初的天氣要達到溫差七度非常容易，大樹藥局歐宗融藥師建議民眾在這個時節要更加注重清晨與夜晚的保暖工作，尤其夜晚下班，從溫暖的室內離開前，建議提前穿好外套、戴上圍巾與口罩等，避免一到室外就吸入冷空氣，導致過敏、氣喘發作。而習慣夜間出門運動的民眾，運動前的暖身一定要做足，盡量避免在空污較嚴重的時候出門，運動項目也可以盡量改成游泳、騎腳踏車等較溫和的運動，避免因劇烈運動而大量吸入冷空氣，導致引發過敏。

鼻子過敏是許多人終生的困擾，換季保養這樣做，降低發作機率。(圖/健談提供)

●花粉過敏，出門戴口罩回家洗鼻子

三月開始陸陸續續進入花季，這時不僅僅是出門賞花遊玩時需注意配戴口罩，平日若會經過花草較多的地方也應注意。

大樹藥局歐宗融藥師說明常見較容易引發過敏的植物，主要是以風傳播花粉的「風媒花」；其中分為「草本植物」如車前草、羊蹄、刺莧、狗牙根、艾草、早熟禾等。「木本植物」如木麻黃、松樹、柳樹、麵包樹、相思樹、尤加利等，因此花粉症好發的季節，建議出門配戴口罩，不僅抵擋植物的過敏源，同時也減少吸入空污的機率，降低過敏誘發的機會，回家可以使用洗鼻液沖鼻腔，不讓過敏源或有害物質留在鼻腔，就能舒緩鼻子過敏、花粉過敏的狀況。

●家中勤清潔，減少過敏源

家中那些地方該特別注意？大樹藥局歐宗融藥師指出寢具、娃娃等，容易藏匿塵蟎、灰塵的地方，建議兩週清潔一次，並定期以吸塵器清掃家中，減少過敏源。

若家中有除濕機、暖氣機等家電，可以將室內溫度控制在24-28度，濕度控制在50-65%，可減少塵蟎孳生，以降低鼻子過敏與氣喘發作機會。

●身體勤調養，作息要正常

過敏是目前醫學上認定無法根治的疾病，不論外在環境能做到多好，身體的根本也需要持續調養，大樹藥局歐宗融藥師提醒民眾除了良好作息、飲食均衡、盡量不碰過敏食物外，平常也可以補充一些益生菌來幫助，目前已有研究指出益生菌可以促進第一型T輔助細胞（Th1）反應，進而幫助抑制第二型T輔助細胞（Th2）反應，從而達到降低過敏發生的機率，因為第二型T輔助細胞（Th2）若反應太強，會促進過敏發生的機率。

大樹藥局歐宗融藥師表示，藥局不只是提供藥品，還能適時提供保健或是醫療保健器材輔助（如：洗鼻器），有過敏史的人可以到固定藥局尋求專業協助，過敏改善是一條長期抗戰的路，不論對於自身或家人都是如此，讓你的家庭藥師多了解你們的家族病史，以便「對症調養」，除減少過敏者發病的不適，也希望透過調養可以讓每次過敏的狀況都能越來越輕，才能有更好、更舒適的生活。

(中時新聞網)