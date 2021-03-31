饒舌才子婁峻碩人氣紅不讓，去年共接下5個代言，年收入粗估近千萬元，今年一開春就被面紙龍頭品牌相中，邀請他擔任品牌大使，並為其創作廣告主題曲，廣告MV上線以來大受歡迎，引發熱列討論。婁峻碩說，他本來就有鼻子過敏，常常流鼻水，隨身必帶面紙，接到這個廣告讓他覺得很適合自己，一下就湧現寫歌靈感。

「Yo Sharon 擤擤吧~ 醒醒吧 Sharon，擤擤吧 輕輕的 雪潤一下，把面紙確認一下，別讓鼻子擤出B-Box…」婁峻碩新歌以創意Kuso方式描寫深受鼻過敏困擾的女生Sharon，在圖書館不斷擤鼻子擤出B-Box節奏的窘況，幸好他及時現身送上面紙，女孩才擺脫頻頻擤鼻困擾，歌曲節奏輕快，歌詞洗腦，讓人一聽就忍不住跟著哼唱。

除了拍廣告、創作新歌及主持，婁峻碩行程滿檔，接下來將參加春浪音樂節等活動，而他今年最大突破是即將進軍大銀幕演出電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，影視歌多元發展。

婁峻碩首度跨界與面紙龍頭品牌合作，靈感爆發創作出Rap洗腦神曲。（舒潔提供）

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