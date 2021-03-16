大陸2021年消費復甦反彈，商務部最新數據顯示，當地前2個月社會消費品零售總額年增33.8％、消費商品零售額年增30.7％、餐飲收入年增68.9％，新型消費、就地休閒消費表現活躍。

大陸商務部網站16日公布，2021年前2個月社會消費品零售總額達人民幣（下同）6.97兆元，年增33.8％，較2019年同期成長6.4％。

商品消費呈現快速增長，期間商品零售額年增30.7％，較2019年同期增長7.7％。此外，新型消費也快速發展，期間大陸實物商品網上零售額年增30.6％，占社會消費品零售總額比重的20.7％。

餐飲業也是一大亮點，期間餐飲收入年增68.9％，恢復至2019年同期的96％。同時，就地休閒消費活躍，春節期間北京、上海等城市郊區住宿消費額年增2倍以上。電影市場紅紅火火，春節黃金周電影票房達78億元，創下歷史同期最高記錄，1-2月份電影票房比2019年同期增長超7％。

(工商 )