頭份市公所委託廠商將頭份運動公園換栽新花草。（謝明俊攝）

頭份市中央路由苗栗縣政府進行全面改造工程，因需將中央路兩側原有橡膠樹暫時移置，等待施工完成再行復植，承包商將樹移置至頭份殯葬所後方空地，結果卻因照顧不周枯死，廠商為此賠償百餘株櫻花，頭份市公所已分別栽植在頭份運動公園等3處公園，期待未來可帶給市民亮麗的春櫻饗宴。

2020年，苗栗縣政府工務處規畫將聯結頭份、竹南間的重要幹道中央路，進行「慢行綠網建置工程」，要將中央路重新打造成林蔭大道，並增設花圃、自行車道等景觀設施，因應施工需要，承包廠商將中央路原有兩側栽種的橡膠樹全部挖起，暫時移至頭份市殯葬所後方空地，等待中央路工程完工再移回復植。

不料，這些橡膠樹卻因廠商疏於照理，結果全都枯萎凋斃，頭份市公所請求廠商賠償，經過協商，廠商同意賠償等值的櫻花共132株。頭份市公所收到全部櫻花後，將櫻花分別栽種在頭份運動公園60株、忠孝公園槌球場16株、後花園60株，目前都已栽種完畢。

其中，在頭份運動公園新栽的櫻花，集中在公園東南側，形成一個帶狀的櫻花林，市公所公園管理所為了增加景觀好看，還要求公園維護廠商在櫻花樹周邊搭配栽植花草。

原本櫻花林的位置有一株老鳳凰木，因罹患褐根症，整株樹已出現病態，市公所考慮安全及防止樹病蔓延，決定將鳳凰木移除，卻引來有市民質疑市公所為了種櫻花而砍除老樹，頭份長羅雪珠趕緊出面澄清是清除病樹在前，新栽櫻花於後，兩事並無關連，並期望新栽的櫻花，可以在明年帶給市民全新的春櫻饗宴。

(中時 )