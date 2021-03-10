9日上午於埔里中峰國小舉辦「植樹」活動，校內師生種下蜜源植物，為社區增添綠意，學童感受相當新鮮有趣。（黃立杰攝）

時序進入春暖花開的3月，春分前後自然活力甦醒，土壤濕潤、氣候逐漸多雨，是最適合植樹造林的季節。南投縣埔里鎮公所於3至5月期間，規劃一系列「埔里育樹季」植樹計畫，9日上午於埔里中峰國小舉辦植樹活動，邀集師生種下蜜源植物，為社區增添綠意。

「埔里育樹季」植樹計畫，今年以蝴蝶復育為重點，持續推動。埔里鎮公所今年邀請台一種苗公司共同合作，由台一種苗贊助提供數種蜜源植物及食草植物，包括高士佛澤蘭、馬利筋、馬纓丹、繁星花、仙丹花等適合春季種植且蝴蝶喜愛的植物，9日於中峰國小舉辦植樹，邀集中峰國小師生一齊種下蜜源植物，增添自然風采。台一種苗所贊助的蜜源植物，也將在活動期間，透過埔里鎮公所媒介，分批贈予鎮內各國中、國小，期望讓校園充滿彩蝶飛舞。

此外12日植樹節當天，鎮公所與台一種苗及投縣府合作，將於上午10時在埔里鎮公所大門口發放1000株苗木，預計贈送包括山櫻花、茶花、杜鵑等，每人領取兩株為原則，邀請民眾於植樹節踴躍至公所領苗，數量有限，贈完為止。參加活動的前200位民眾還能加碼領取台一種苗公司培育的香堇菜盆花，可愛的香堇菜兼顧觀賞及食用價值。

在3到4月的植樹季節，公所將規劃鎮內相關植樹計畫，包括和平東路旁人行道山櫻花、各公共設施綠地及槽化島栽植樹木更新。另為推廣埔里觀光景點，公所將於4月24日舉辦健行活動，邀請民眾一起走訪埔里，報名資訊將於近期公開。

(中時 )