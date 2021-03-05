許姓男子去年4月不顧學妹意願，在她月經來時，1晚硬上2次。學妹隔天還因子宮劇痛，就醫發現骨盆腔發炎。桃園地檢署偵辦後，許坦承犯案，加上有道歉的對話紀錄，依強制性交提起公訴。

檢方調查，許姓男子去年4月10日凌晨，強脫學妹的褲子硬上。學妹當時雖哭訴月經來直喊「不要」，但許男仍不理會，一直到射精後才睡覺。學妹雖然一直哭，但後來也睡著。

許男凌晨5時許清醒後，竟又再度硬上學妹，不理學妹一直踢、推她。隔天許男傳Line道歉「重點是我害你住院啊」、「我真的很不好都是我的錯，我先離開了，對不起你，再見了，有機會我們再相遇」、「因為我在你來的時候還要硬上」。

學妹當天晚間，也因為子宮劇痛掛急診，發現骨盆腔發炎。檢方偵結，認為許坦承犯案，另外雖然先後32次強制性交犯行，不過時間差距上，難以強行分開，應視為數個舉動之接續施行，屬連續犯，應僅以依強制性交罪論處，提起公訴。

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(中時 )