原本有意參加屏東縣長黨內初選的立委蘇震清，因案遭民進黨停權，外界都認定等於提前出局，但交保後他仍勤跑基層，持續蓄積能量，如今退黨消息一出，震撼地方政壇，外界評估，這讓蘇參選屏東縣長的機率又更高一些。

蘇震清7年前即開始布局參選屏東縣長，首次與現任縣長潘孟安在黨內初選中抓對廝殺，雖敗陣下來，但期間仍紮實經營地方。此次區域立委選舉，因屏東人口減少，使區域席次少1席，因緣際會下，蘇從屏北轉換跑道至屏南區參選，這意外過程，瞬間讓他成為屏北、屏南皆具民意基礎的綠營選將。

在聲勢看漲下，蘇竟扯上SOGO經營權爭奪戰，且遭民進黨停權3年，讓同樣有意參選縣長寶座的現任立委周春米、鍾佳濱與莊瑞雄呈現三強鼎立，蘇震清等於提前出局。

如今退黨消息一出，地方政壇人士評估，沒有黨籍束縛，讓蘇以無黨籍身分參選的機率大幅提升，若未來在藍綠外、呈現三角督的狀態，恐瓜分綠營選將選票，因此蘇震清未來一舉一動，外界將更加關注。

(中時 )