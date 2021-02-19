大腸直腸癌是台灣發生率最高的癌症，每年新增約16,000名患者。針對大腸直腸癌，手術是主要的治療方式，近年來相關的技術、麻醉也持續進化。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院大腸直腸外科王照元教授指出，大腸直腸癌手術的趨勢是微創手術，常用方式包括腹腔鏡手術與達文西機械手臂。

微創手術具有多項優勢，除了手術傷口較小、較美觀之外，也可大幅減少術後疼痛，讓患者能提早下床活動，縮短住院天數，傷口相關併發症也隨之降低。受惠於科技進步，微創手術亦可獲得相當清晰的影像，讓手術出血量也減少許多。

「現在的3D腹腔鏡或達文西機械手臂，影像品質好且可以將影像放大，如達文西機械手臂，甚至將傳統影像放大10倍，讓醫師看得更清楚，在處理一些較為困難部位如直腸癌或困難病人肥胖病患，或深部淋巴結廓清除與神經保留，能做得更完整與細膩。」王照元教授說明，「因為傷口小、疼痛少，我們的患者在手術完，大約24小時內，幾乎都可以下床走路。」

目前多數大腸直腸癌都會用微創手術來做治療，除非遇上一些特殊狀況，例如腫瘤非常大、侵犯到旁邊的組織、已造成阻塞或穿孔或在某些先前有腹部手術病患等，是否能適合用微創手術就需要謹慎評估。

大腸直腸癌手術的趨勢是微創手術，常用方式包括腹腔鏡手術與達文西機械手臂。(圖/照護線上提供)

●精準麻醉OMT提升手術安全性

腹腔鏡手術或達文西機械手臂皆是在相對狹小的空間裡操作，所以理想的麻醉是非常重要，否則患者在手術中可能會打嗝、躁動，影響到手術的進行。

「越精細的手術，對麻醉的要求就越高。」高雄醫學大學附設中和紀念醫院程廣義副院長說明，「精準麻醉OMT（Optimal Muscle Tension）是一個很大的進步，能夠讓病人全身的肌肉，尤其是腹部肌肉完完全全的舒緩，不會妨礙到外科醫師，且可以增加手術的術野，是相當重要的麻醉方式。」

大腸直腸外科王照元教授補充，「對執刀醫師來講，手術過程中保持肌肉完全鬆弛，較不會出現一些突發的抽動，在分離一些重要的血管、神經時，會相對穩定與安全。」

所謂的精準麻醉OMT包含幾個部分，在誘導麻醉的時候，會於患者周邊肌肉使用監測器，評估肌肉鬆弛情況。醫師讓患者進入深層的肌肉鬆弛狀態，手術過程中會完全控制呼吸、氣道壓力，並監測血壓、血氧濃度等。由於肌肉完全鬆弛，更有助於降低腹腔鏡手術中須灌注的氣體量，減少術後的腹痛和併發症。

因為能持續監測肌肉鬆弛的狀態，在追加藥物時，可較準確地拿捏劑量，程廣義副院長說，「手術結束後，病人能夠較快甦醒，不容易產生異常的呼吸或是其他吸入性的情況。」

精準麻醉OMT，提升手術安全性。(圖/照護線上提供)

●速效逆轉劑幫助肌力快速恢復

程廣義副院長解釋，採用精準麻醉OMT時，常會搭配速效逆轉劑使用。速效逆轉劑能捕捉肌肉鬆弛劑，讓肌肉鬆弛劑無法繼續作用，然後再經由腎臟來把它排泄掉。速效逆轉劑能夠很快發揮效果，約2、3分鐘就會作用，使患者從深層肌肉鬆弛中回復，且進行自主呼吸。

根據針對在亞裔人口的研究，使用速效逆轉劑從深度麻醉恢復的平均時間比使用傳統逆轉劑快82% 。

與傳統逆轉劑相比較，速效逆轉劑的麻醉藥物殘留較少，噁心、嘔吐的相對風險較低，呼吸抑制的風險較低，對心血管的影響也較小。

使用速效逆轉劑，大概有四千分之一的機率出現過敏反應，所以麻醉醫師會密切觀察、謹慎處理。

速效逆轉劑，幫助肌力快速恢復。(圖/照護線上提供)

程廣義副院長分享，曾經有位患者來接受達文西手術，術前很緊張，所以花了一些時間跟他說明精準麻醉過程。隔天手術很順利，患者很快就清醒了，而且醒來的時候沒有明顯不適，患者甚至還詢問「手術結束了嗎？」其實，他已經經歷了好幾個小時的手術。程廣義副院長說，「精準麻醉OMT可以適用於大部分需要全身麻醉插管的手術，幫助病人在較和平的狀態下，度過艱難的手術過程。」

王照元教授也分享，有位大腸直腸癌患者在這幾年間總共開了3次刀，第1次接受達文西手機械手臂切除大腸癌是採用傳統麻醉，術後因為頭暈、想吐持續了好一段時間，讓他感到很不舒服。後來因為發生肝臟轉移，所以做了第2次手術切除肝臟腫瘤，第2次手術他選擇使用精準麻醉。術後他很快甦醒，也沒有明顯不適，他開心地說，「哇！感覺差好多！」到了第3次手術，準備切除肺部腫瘤的時候，他就堅持一定要使用精準麻醉。

●貼心小提醒

大腸直腸癌的發生率高，但是隨著手術、麻醉、藥物等各方面的進步，治療成效已有長足進步。患者要與醫師充分討論、密切配合，才能提升治療品質、獲得較佳的預後。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)