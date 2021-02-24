華語影壇金牌綠葉「達叔」吳孟達，近年大幅減少幕前曝光機會，健康亮紅燈消息頻傳，本月21日更是爆出住進腫瘤科病房，罹患肝癌一事曝光，其實他早在2個月前已經動手術，如今住院化療中，精神尚可但身體虛弱，連說話的力氣都沒有，其好友田啟文(田雞)也透露，親友比他本人還擔心，反倒被吳孟達安慰：「不想搞到好像大家要見我最後一面」。

吳孟達近年身體頻頻出狀況，6年前就曾因病毒感染導致心臟衰竭，一度病危送加護病房，所幸挺了過來，日前又爆某次拍電影海報，他也突然面露痛苦神情捂胸，表示心臟不舒服，被扶到一旁休息，吳孟達還跟工作人員道歉，讓人相當心疼又擔憂。

而如今傳出他因肝癌住院化療，他的好友田啟文以及其他娛樂圈好友們，都證實吳孟達確實人在醫院休養，眾人都想去探望他，但田啟文說，有跟吳孟達溝通，他很不想驚動大家，私下會反過來安慰朋友，坦言長腫瘤罹癌也算嚴重的事，但「不想搞到好像大家要見我最後一面」。

據悉，目前吳孟達經歷腫瘤科手術並化療，狀況有得到控制，術後有打電話給田啟文，報平安表示：「大步檻過」已撐過最大難關，目前雖然行動不便需要人攙扶，但待休養後會慢慢恢復，老婆也已從馬來西亞返港，待隔離結束就會去陪伴他，吳孟達則不想朋友擔心，也不希望因為大家好意來探病，結果反倒增壓精神壓力，盼外界能給他一點時間與空間。

(中時新聞網)