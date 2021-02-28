喜劇泰斗「達叔」吳孟達27日因肝癌過世，享壽70歲，出道近50年，演過不少膾炙人口的戲劇，曾和多位大咖影星合作，堪稱最強綠葉，已淡出演藝圈多年的王祖賢，也發聲悼念老搭檔。

王祖賢在社群網站貼出吳孟達病逝的新聞截圖，寫下「達哥，一路好走，阿彌陀佛」悼念吳孟達，讓網友看了也相當難過，直呼「謝謝他帶給我們美好的回憶和歡笑」、「女神也多保重」。

王祖賢發文悼念吳孟達。(圖／翻攝自王祖賢IG)

王祖賢在《賭神》中拿刀插吳孟達大腿成經典畫面。(圖／翻攝自微博)

王祖賢過去多次合作吳孟達，包括《殺手蝴蝶夢》、《廟街十二少》、《芝士火腿》等電影，其中在《賭神》中，吳孟達飾演高利貸大哥「花柳成」，王祖賢為了救劇中男友劉德華，單槍匹馬去營救，還拿刀插「花柳成」，大腿，霸氣一幕成經典，至今仍讓劇迷難忘懷，連名嘴黃暐瀚也在臉書寫道：「賭神電影當中，王祖賢單槍匹馬，插小刀去要回小刀的「花柳成」，我一直都還記得。」

縱橫演藝圈將近50年的吳孟達，和周星馳、劉德華等大咖影星合作過，其中和周星馳更是合作長達14年，不過卻在2001年《少林足球》後，20年都沒再合作過，外傳他們有心結，對此，田啟文接受《中時》電訪，則否認兩人交惡。

他坦言周星馳之後幾部作品也都有邀約吳孟達，但都因檔期無法配合，加上身體健康問題，只好婉拒，而周星馳在得知吳孟達病逝後，更是相當難過與不捨，「現在我還是無法接受。」

(中時新聞網)