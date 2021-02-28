港星吳孟達（達叔）27日因肝癌病逝，消息一出讓演藝圈好友和粉絲都相當震驚與不捨，生前累積不少經典作品的他，靈活演技讓人難以忘懷，大陸名嘴宋祖德也發文透露，幾年前曾找吳孟達拍片，詢問片酬後讓他超級震驚，直誇對方是「良心演員」。

宋祖德表示，幾年前公司準備拍一部小製作喜劇電影，因此連繫了吳孟達，並詢問他的片酬，沒想到他開價在劇組待10天、80萬人民幣（約350萬台幣），讓宋祖德也忍不住直呼「我以為我聽錯了，會不會是800萬」，再三向對方核實後，真的只要80萬。

宋祖德曝吳孟達片酬大讚「良心演員」。(圖／翻攝自微博)

這讓宋祖德相當震驚，「他這樣的大牌，片酬這麼低，幾乎幾十年不漲價，令人佩服」，並表示現在很多新生代演員，片酬隨便就要幾千萬，直言他片酬這麼低，是難得的「良心演員」。

不過電影最後因題材敏感沒拍成，讓他也覺得很可惜，網友看了也回應，「以他的資歷和演技，片酬連小鮮肉的零頭都不到」、「作為知名演員，現在這個通貨膨脹，80萬片酬低了」。

其實，吳孟達一生經歷3段婚姻，育有5名兒女，即使離婚了，他還是會給前妻生活費，子女的學費和生活費也由他負擔，加上還有父母要照顧，有港媒曾估算他一個月的開銷竟高達百萬港幣（約360萬台幣），經濟負擔大的他，靠多拍片維生，忙到根本沒時間休息，生活也相當節儉。

(中時新聞網)