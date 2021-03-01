國民黨革實院長、台北市議員羅智強今天在臉書點名民進黨立委吳思瑤、蔡適應，「學學羅智強怎麼當個自律團隊的民代好嗎？」

羅智強說，吳思瑤辦公室被醫生踢爆關說醫材，就推給選民服務；媒體報導有物流公司副總指控蔡適應辦公室助理索賄喬事，蔡適應也推給選民服務。這二位萊豬立委強餵台北人、基隆人吃萊豬的立場一樣強硬，但被爭議時龜縮推事的藉口也一模一樣，真是了不起的萊豬姊弟。

他說，但吳思瑤還是比蔡適應有格一點，吳思瑤雖然也推給選民服務但她至少沒說「與吳思瑤服務團隊無關」，承認有確有行文，還向醫生致歉。而蔡適應卻第一時間說謊「與蔡適應服務團隊無關」，等他踢爆媒體報導中，遭物流公司副總指控索賄的黃新耀是蔡適應的辦公室主任，蔡適應才對媒體「還原事件經過」：「該物流公司透過別人找上辦公室助理，經查發現物流公司欠錢，且是有問題的公司，辦公室把意見轉給當事人，當事人認為陳情無效，憤而四處亂傳謠言。」這叫與蔡適應服務團隊無關？

「你可以說，爆料人爆料不實，妨害名譽，但馬上說與服務團隊無關，這不是刻意說謊嗎？」羅智強說，同樣的情形，如果發生在羅智強身上，綠媒不會質疑他的誠信嗎？最扯的是，蔡適應不告爆料的物流公司副總，不告踢爆事件的TVBS，卻來告羅智強，他可從沒說蔡適應辦公室索賄喬事而是只問了一個「事實問題」，那就是物流公司副總口中的黃新耀，是不是蔡適應的助理？結果，真的是。

最後，他要說的是，他也是民意代表，他一向自律也嚴格要求團隊，絕不會像吳思瑤一樣涉及關說醫材，也不會出現蔡適應這種有爭議的「選民服務」，「為什麼吳思瑤、蔡適應，這些爭議就會發生在你們的辦公室？」

羅智強說，還記得他當選市議員的第一件事，就是宣布不接受違建的關說請託，當時他也遇到很大的壓力，他不但自律不接受違建請託，也向柯文哲提出建議，杜絕民代的關說違建，柯文哲也允諾建立制度。

羅智強強調，後來媒體詢問柯文哲有關違建問題時，柯文哲回答「羅智強有魄力、有Guts、讚啦！如果民代都像羅智強一樣，拒絕違建關說，就很讚！」他要說的是，每個民代都會有選民服務，他也有很多的選民服務，但選民服務不是關說醫材的藉口，接受選民服務也一樣要嚴格自律，如果羅智強做得到，為什麼吳思瑤、蔡適應做不到？

台北市議員張斯綱上羅臉書呼應說「作為民代真的要自律，選民服務不能無限上綱！」

(中時 )