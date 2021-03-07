民進黨立委陳亭妃（右）PO出8年前舊照，力挺同黨立委吳思瑤（左）。（圖／摘自陳亭妃臉書）

民進黨強行在立院闖關開放萊豬進口後，台北市議員羅智強點名要發動罷免萊豬立委，綠委吳思瑤首當其衝，傳民進黨祭出「殺強令」反制，綠委陳亭妃今表態力挺吳思瑤，並反酸羅智強。對此，資深媒體人韋安直言，以羅智強的實力，還需要靠罷萊委測聲量？並指民進黨顛三倒四而且著急了。

陳亭妃今在臉書上PO出2012年時與吳思瑤的合照，響應民進黨的「愛瑤令」，力挺吳思瑤，終結惡質罷免，並暗批台北市議員羅智強是想蹭聲量的政治癡漢。

對此，韋安今(7日)在臉書上表示，最大笑話，羅智強蹭聲量？全黨來「殺強」。他並指出，羅智強建議國民黨支持，同時也親自出馬全力推動的兩項公投「公投綁大選」、「反萊豬公投」連署，分別達到70萬份。

韋安更忍不住直言，這樣的實力，還需要去靠罷萊委來蹭聲量？看來民進黨真的顛三倒四，急了。

最大笑話，羅智強蹭聲量？全黨來「殺強」！ 陳亭妃響應「愛瑤令」秀8年前舊照 暗批羅智強：政治癡漢蹭聲量 羅智強建議國民黨，和全力推動的兩項公投「公投綁大選」、「反萊豬公投」連署，分別達到70萬份。 這樣的實力，還需要去靠罷萊委來蹭聲量？看來民進黨真的顛三倒四，急了。 由韋安發佈於 2021年3月6日 星期六

此外，《中天新聞》報導，針對「殺強令」，羅智強表示，最近民進黨炮製了所謂的「禁瑤令」，用接龍戰的方式，發起「愛瑤令」，於是民進黨大綠小綠、萊豬民代一個一個跳出來開始圍剿羅智強，而他要和這些萊豬黨的當朝權貴們，還有這些萊豬民代們說，歡迎來圍剿，反正圍剿羅智強也不是一天兩天的事情。

羅智強指出，當這些萊豬立委站出來圍攻他時，永遠迴避「萊豬」兩字，完全沒想過為何要發起割萊委行動，就是因為他們不顧民意逼人民吃萊豬，這樣的行為難道不需要接受民意的檢驗？

羅智強認為，綠營用車輪戰的方式扣他帽子，但一堆攻擊的理由，都無助於解釋吳思瑤、陳柏惟這些萊豬立委，要餵人民吃萊豬，他更批評民進黨還是相信，只要謊話說多、說足，就可以洗人民的腦，謊話說1千遍就成真理，「我們沒有宣傳工具和管道，媒體現在全部被民進黨掌握，我們也只能用我們發聲的方式，把真話說1千遍」。

民進黨祭「殺強令」? 羅智強:正面迎戰萊豬黨

(中時新聞網)