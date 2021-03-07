國民黨不分區立委陳以信於立法院質詢行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，不但感謝政府防疫貢獻，還當場獻花、獻書，創下國會殿堂不分區在野立委最夷匪所思質詢紀錄，引發藍營譁然，挨批拍馬屁、噁心。陳以信如果還有點從政格調，自行請辭吧！

防疫本不應分藍綠，但國會殿堂是在野黨監督執政黨最珍貴舞台。陳以信離譜行徑挨轟後立即改口，指稱其質詢內容係以自己從英返台，入住集中檢疫所受到防疫與醫護人員照顧經驗，代表受照顧國人向政府道謝獻花，不是獻花給蘇貞昌及陳時中，周一會赴考紀會及黨團大會說明。

陳以信真的不必再赴考紀會說明，愈說明只會愈凸顯國民黨不分區立委的失格！陳以信難道是因第一次當立委，不知道立委質詢全程，國人都可以透過國會直播頻道，看得一清二楚，其針對防疫長達約22分質詢過程，不只笑咪咪獻花、獻書，還不斷「做球」給蘇貞昌及陳時中扣殺，國民黨有這種不分區立委還需要敵人嗎？

台灣第一線防疫醫護人員、包括集中檢疫所醫護人員的辛勞，國人皆知，對他們的專業辛苦付出，當然值得尊敬。陳以信偕家人回國受到檢疫所完善照顧，大可在個人臉書公開致謝、或離開檢疫所時大方獻花致敬，卻選擇在立法院質詢時間對蘇貞昌獻花、獻書，還向蘇貞昌及陳時中「報告」親身見證，主客異位開人眼界！

不分區立委是選民直接投票給政黨，再依政黨得票比例分配席次，因此不分區立委必須忠誠執行政黨意志與政策，是最基本的ＡＢＣ。陳以信無視國民黨正傾全力嚴格監督疫苗嚴重落後缺失，質詢時還自以為是的獻書《後疫情效應：CNN「札卡瑞亞GPS」主持人給世界的10堂課》，大談疫後政策並貼心的找中文版送蘇貞昌，樂得蘇揆回應台灣防疫成果被世界看見、也被肯定。

陳以信沒有真槍實彈打過選戰，在前總統馬英九提攜下，當過國民黨及總統府發言人，再輕鬆躋身不分區立委。這兩天蘇貞昌公開行程受訪，一提及陳以信的質詢，就開心到下巴合不攏，民進黨立委王定宇也藉此大酸國民黨陳營。陳以信如果是民進黨不分區立委，他的獻花獻書秀絕對是100分表現。

如此離譜的質詢秀，讓人不禁回想2019年底國民黨不分區立委提名名單出爐時，就引爆各界批判太多酬庸、沒有代表性，當時國民黨主席吳敦義及葉毓蘭、吳斯懷等人都飽受批評，國民黨最後拿下13席，排名第十的陳以信沒有成為民進黨練拳沙包，如今竟成了民進黨立院質詢楷模。陳以信如果還想幫國民黨做點事，就應自動請辭！

（作者為資深媒體人）