華視《婚姻結業式》13日舉行開鏡記者會，主演謝祖武、張本渝、夏如芝、尹昭德、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐等出席，劇中探討許多婚姻問題。45歲張本渝是唯一未婚，不過她8年前「超前部署」凍了15顆卵，當時特地戒菸、戒酒調養身體，維持正常作息半年，比同齡只凍7顆卵多很多，讓她相當自豪。

不過張本渝透露，凍卵剩2年就到期，不希望為了生小孩而結婚，她認為「與其嫁給不喜歡的人，倒不如碰到喜歡的人，欣賞他內在、對他身體有反應，沒有這個人我就不嫁，我一個人也過得很好」，持續等待對的人出現。

夏如芝與小7歲張捷結婚1年，女兒目前7個月大，也是她產後復出首部戲。她先前因泡奶要「平匙」和老公吵架，或許第一次當媽神經緊繃，張捷也坦言「很有壓力」，她感謝張捷願意溝通、說出想法，她也學著多給老公鼓勵。

謝祖武和圈外老婆江婷琳結婚19年，坦言有甜蜜也有爭吵，一般人常說的據理力爭，在婚姻裡是不成立，「勸告各位男性朋友，人家退一步，我們要退一萬步」，更自虧「在家退無可退，就退到7-11」。梁赫群和老婆Stacey結婚7年，笑說老婆急性子，「流水帳」常講到他睡著，但秉持「happy wife happy life」理念，「如果退無可退，我就跟小武哥在7-11見面」。

郁方和「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚近15年，至今仍會把「親愛的」「謝謝」掛嘴邊，形容「這些像利息，越存會越多」。馬力歐和小11歲老婆劉恩忻結婚4年育有2歲女兒，也相當認同郁方提出愛的存摺說。

華視《婚姻結業式》10日舉行開鏡記者會，前排左起郁方、張本渝、何如芸，後排左起梁赫群、謝祖武、馬力歐。（盧禕祺攝）

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