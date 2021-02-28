正德台北愛心廚房開幕典禮，名廚陳鴻、導演瞿友寧出席。(影／粘耿豪攝)

陳鴻、瞿友寧導演2月28日出席正德台北愛心廚房開幕典禮，瞿友寧依照陳鴻指令下廚，笑稱自己是趕鴨子上架，首次當二廚，兩人過去曾在節目同台一次，久違再度同台場面歡笑十足。瞿友寧因新戲《愛的混混》借用場地與正德結緣，但對於新戲卡司保密到家，僅說「應該蠻多驚喜」，他希望有機會可與陳鴻合作，「我找他一定是演戲，演完在旁邊做菜給我們吃」，陳鴻則說自己台語很溜，跟蔡振南不相上下，拍對罵戲也沒問題。

港星吳孟達（達叔）2月27日病逝，瞿友寧感嘆表示：「一直沒有機會合作到，我很喜歡達叔，從以前周星馳的電影，或者後來好小子系列，我覺得他的人生起起落落都經歷過了，他留下很多作品都會在我們心裡頭，其實才跟朱導說，很多晚輩看了消息都很難過。」陳鴻從《楚留香》就是吳孟達戲迷，「很多人都不知道達叔閩南話講得很好，他應該很圓滿，累積這麼多作品，到最後有這麼多人懷念他，真的可以說是留取丹心照汗青了」。

陳鴻（右）、瞿友寧做菜過程歡笑不斷。（粘耿豪攝）

正德成立台北愛心廚房送暖弱勢，瞿友寧讚許，「我跟正德不只是借場地的關係，我會出現在這裡，也是飲水思源的回報，愛心廚房的出現，是一個很好的社會循環」。陳鴻希望未來可以在正德做長期義工，「吃素也可以像藝術，把它幻化成一種美學，我們以前都覺得給弱勢團體是剩食，其實是聖食，神聖的食物，你有能力多付出給別人；沒能力也可以找到讓自己不會無以為繼的平台，這是很棒的夢想空間」。

(中時 )