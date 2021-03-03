「金牌綠葉」吳孟達於2月27日不幸因肝癌病逝，享壽70歲，消息曝光後，讓影迷震驚不已，直呼童年回憶自此缺了一角，無不感到悲傷難過，不只影迷傷心，許多跟吳孟達合作過的藝人，也用自己的方式懷念他，女星王彩樺便親手用書法寫下〈心經〉，回向給吳孟達，同時曝光他在片場的暖心小動作，讓同為藝人的她佩服又感動。

吳孟達不敵癌症病魔病逝，讓外界無不表示遺憾，如今只希望他能順利走完最後一程，也所幸吳孟達生前有著好人緣，許多好友幫著其家屬置辦後事，吳孟達的喪禮訂在本月7日於紅磡世界殯儀館地下敬禮堂舉行，將採取基督教儀式，隔天大殮後將在歌連臣角火葬場，化為青煙一縷，下葬處尚未公開。

王彩樺送上親自用書法寫成的心經，送別吳孟達。(翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書)

而昨天(3/2)，藝人王彩樺在臉書po出圖文，指名要送給吳孟達大哥，照片中是王彩樺以端正的書法一字一句親筆寫下的〈心經〉，字跡相當端正娟秀，表示要用這份意念，回向給吳孟達，直言對於他的離去，感到萬般不捨，「達哥，我們都是看著您的戲長大，太多的《金句》讓我們難以忘懷，您的人緣好好，演藝圈大家都知道，為人親切又謙虛，是我們學習的榜樣」。

王彩樺也曝光自己跟吳孟達的緣分，當年他們一起拍攝康康執導的電影《十萬夥急》，透露吳孟達在片場很客氣地對待每個人，工作時不管多辛苦、跌跌撞撞也都沒關係，非常敬業，「我在旁邊看了好感動，這麼忙還這麼細心的關心我們，真的很謝謝您」，王彩樺稱吳孟達是永遠的戲神、巨星，盼他一路好走，「我們愛您」。

(中時新聞網)