台灣目前拿到多少疫苗、何時才能施打？衛福部長陳時中近日提到，台灣已掌握3000萬劑的疫苗、約6成覆蓋率。但除了疫苗之外，備受爭議的還有新冠疫情的稱謂問題，國民黨台北市議員羅智強認為，總統蔡英文和衛福部長已改口不再稱「武漢肺炎」，但仍然有像行政院長蘇貞昌和民進黨立委王定宇這樣的人沒轉彎，他呼籲蔡總統，好好管管這2條尾巴。

羅智強今天(17日)在臉書表示，美國前總統川普抗中，拜登也抗中，但拜登抗中是為了美國的國家利益，不會去做一些「損中不利美」的事情。羅智強以拜登禁止聯邦機關稱呼「中國病毒」為例，「中國病毒」或「武漢肺炎」這様的歧視用語，除了造成中國大陸人民與亞裔族群的不舒服，對美國的國家利益沒有一絲一毫的幫助。

他認為，拜登揚棄這樣的歧視，是一種胸襟、是一種智慧，在中美該競爭的時候競爭，也會在該合作的時候合作，也是一種格局。

羅智強也說，去年他是最早建議民進黨用全世界通用的「新冠肺炎」取代「武漢肺炎」的人之一，引來民進黨與1450的全面圍剿。過去民進黨隨著川普的步調起舞，把「反中」當成目的而不只是手段。對民進黨而言，新的一年最大的挑戰，就是要如何跟著拜登轉彎。

但他深知，時間站在文明這一邊，爾後不僅旅美籃球好手林書豪、台北市長柯文哲都站出來反對歧視性的稱呼，就連民進黨的許信良前主席、洪奇昌、黃偉哲市長……乃至於蔡英文總統自己，也在去年國慶演說改口「新冠病毒」。

他強調，可見民進黨內，還是有人知道稱呼「武漢肺炎」是錯的，只是「仇中」已經是民進黨最習慣的興奮劑，永遠會有像蘇貞昌這樣的人，為了自己的政治利益，操作「損中不利台」的仇中氛圍。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

最後，羅智強感嘆，基本教義派「尾巴搖狗」，是民進黨長久以來的困境。如果蔡英文真的有跟著拜登一起轉彎的決心，先好好管管蘇貞昌和王定宇這些「尾巴」吧。

蔡英文跟著羅智強轉彎了 但蘇貞昌還在當尾巴 川普抗中，拜登也抗中，但拜登抗中是為了美國的國家利益，不會去做一些「損中不利美」的事情 ... 由羅智強發佈於 2021年2月16日 星期二

(中時新聞網)