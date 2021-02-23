蔡英文政府近期積極調整兩岸國安新人事，被外界指是欲柔和的化解兩岸緊張關係，但行政長院長蘇貞昌還是持續以「武漢肺炎」稱新冠肺炎，被指是操作反中意識，不利蔡英文的兩岸政策，蘇貞昌23日則表示，這是外界歪樓了，稱武漢是起源地，只是為了便於辨識而已。

蘇貞昌今天出席新竹市高峰國小非營利幼園新校舍啟用典禮時受訪表示，外界指他刻意要稱「武漢」肺炎是反中，這根本是歪樓歪得很遠，之所以講武漢肺炎是因為起源於武漢，武漢也是第1個封城，這是有利於辨識而已。

這就好像後來發生病毒變種，我們就講英國變種病毒，也好像講德國麻疹、日本腦炎、香港腳是同一個道理，連經濟學都講荷蘭病，這不涉及到任何評價，只是有利於辨識。

非洲豬瘟明明從中國來，我們還是講非洲豬瘟，因為100年前發生在非洲，所以不要政治操作比較好。

另，針對國內施打疫苗沒有急迫性之說，蘇揆表示，這是相對於外國的情況，世界很多國家因為疫情嚴重，急著要搶打疫苗是希望能夠做到防止確診病例，能夠恢復正常生活，而這兩點台灣都做到了，也都做得很好。

不過，台灣對於疫苗還是很認真，一方面採購，一方面研發，希望給第1線的醫護人員、防疫人員做最好的保護，尤其是防止境外移入的確診病患感染我們的人員。

此外，黨內昨天有人刻意放出對蘇貞昌不利的民調，被指是刻意要把蘇貞昌「打下來」，蘇貞昌則表示，他做行政院長這個工作，就是能在蔡總統領導下，率領行政團隊來守護國家、做好各方面的事務。

內閣團隊很努力，能夠做出一點成績，而且防疫做到世界讚譽，經濟也是在已開發國家中第1，這都是全體國人同胞一起努力。如果有什麼地方還有不滿意，行政院一定要虛心檢討、改進，希望讓台灣不只是亂世中的福地，而且還要做得更好，這才是國人的福氣。

(中時 )