據《路透社》報導，泰國民眾2月28日前往曼谷第1步兵團的營區外示威，要求泰皇瓦吉拉隆功(Maha Vajiralongkorn)交出該部隊的指揮權，卻與警方發生肢體衝突。

報導中指出，民眾除向警方扔擲酒瓶外，還試圖衝撞第1步兵團營區入口的障礙物；為讓群眾「冷靜」，警方則祭出水砲與催淚瓦斯，雙方更是爆發口角與肢體衝突。第1步兵團是總理帕拉育(Prayuth Chan-ocha)於2019年移交給泰王的數支部隊中的1支。

此外，示威者還遙應緬甸反政變示威抗議。自從緬甸軍方發動政變、拘留翁山蘇姬以來，緬甸民眾便走上街頭抗議。由於軍政府對示威民眾動用實彈，該國政處於混亂之中。

在曼谷的緬甸公民也聲援故鄉的抗議活動。(圖/路透社)

泰國抗議領袖痛斥，帕拉育日前歡迎緬甸軍政府官員來訪，顯示其對獨裁政權的支持。這對緬甸人民而言是無法接受的，所以泰國民眾在此聲援。

自2020年起，由年輕人主導的政治示威抗議，不斷訴求總理帕拉育辭職、並呼籲君主制進行改革。在泰國，公開批評王室是違法的，侮辱君王最高可判處15年有期徒刑，而抗議迄今皇宮還沒發表正式回應。

事實上，這不是泰國民眾首次包圍軍營並與警方發生衝突。早在2020年11底，約800名抗議人士聚集在第11步兵團的基地外，最後人數更直奔1,000人。

當時，抗議團體宣稱，步兵團直屬泰王破壞了民主制度，讓瓦吉拉隆功權力膨脹。事實上，歷來政變中第11步兵團發揮關鍵作用，等同軍人干政，步兵團應回歸陸軍指揮。

(中時新聞網)