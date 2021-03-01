大陸日前以鳳梨防檢疫問題為由，暫停輸入台灣鳳梨，有網友希望駐日代表謝長廷能與日方協商，讓日方購買台灣鳳梨幫助果農，但他認為無法這麼直接要求日方購買，並引來台北市議員徐巧芯砲轟。徐巧芯今日再度開砲批評謝長廷是「助日代表」，指他27日在臉書上所言，打臉了總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，並狠酸謝長廷「要這種駐日代表幹嘛？」

《中天新聞》報導，徐巧芯表示，沒想到我們的駐日代表，還是一直在幫助日本，而不是幫助台灣，鳳梨銷不出去，政府和民眾都會思考，可不可以找其他出路，當然日本就是一個很重要的地方，駐日代表不管之前做得如何，大家都會希望他可以盡一份心力多做推廣。

針對謝長廷在臉書上的PO文，徐巧芯指他所言打臉了蔡英文，且該文的內容是在暗示，台灣和日本的交情，不是可以去叫他們幫忙買鳳梨的，還稱日本吃得主要是菲律賓產鳳梨，似乎是在暗指台鳳梨競爭力不足。

徐巧芯認為，謝長廷直接打臉了蔡英文和蘇貞昌，因為他們都說，此時此刻要找更多可以外銷的國家，把鳳梨外銷到其他國家去，這其中當然也包括日本，所以謝長廷的不配合，本身就是打了他們的臉。

徐巧芯指出，謝作為駐日代表，再怎麼說也應該要演一下，更何況這件事不該只用演的，應該有實際作為，有太多可以推廣台灣鳳梨的方式，謝在文章當中都不提。徐巧芯分析，謝長廷的意思是台灣人不要去麻煩日本人，而她更忍不住開砲，「這樣的駐日代表，領人民公帑，我們到底要你幹嘛？」

徐巧芯強調，我們要的駐日代表，是在台灣碰到難題時，能主動、熱情、熱心幫台灣民眾解決問題，用所有的辦法去推廣台灣鳳梨，並讓台灣人民看到你打算怎麼做，否則我們看到的駐日代表，是在推廣核食的時候，不顧台灣人民不想吃的壓力，硬是寫很多文章一定要台灣人買，但台灣人要你去推銷鳳梨時態度卻又很消極。

最後，徐巧芯狠酸謝長廷，「這個駐日代表的駐，真的是幫助的助」。

交涉日方採購台鳳梨是「賣人情」 謝長廷遭批「助日代表」

(中時新聞網)