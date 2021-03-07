缺水、缺電議題近日引發高度關注，對此，國民黨立委賴士葆指出，缺水缺電早是企業界的嚴重隱憂，但蔡政府執政五年來的因應政策在哪裡？最喜歡吹牛的「超前佈署」又在哪裡？更直言，蔡政府上台的優先政策是急著違憲修法，把農田水利會的錢脈和人脈收歸國有，搶奪人民財產很有效率，解決缺水缺電的嚴重問題卻束手無策。

賴士葆今（7）日在臉書表示，工業五缺的問題已是老生長談的舊話題，政府如果真的擔心護國神山的科技業會缺電，在替代能源根本尚未到位，為什麼粗糙推行非核家園，讓燃煤電廠火力全開？

賴士葆指出，如今藻礁所在的三接案替換蘇澳電廠遭民意反彈，政府恐嚇國人三接案未過，護國神山的科技業會沒有電可以用，就要增加燃燒500萬噸的燃煤發電來污染環境及傷害國人健康；而乾旱不雨，擔心護國神山的科技業沒水用，要鑿井取水、要辦祈雨法會求助神明解決水荒，政府卻毫無專業管理能力來解決問題。

國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

蘇貞昌兩度擔任行政院長，賴士葆說，台灣水管漏水的嚴重依舊如昔，一年漏掉4.4億公噸的水量，相當於2.5座石門水庫滿水位的水量，每下降1%的漏水率，就可節省4千萬噸水量，但台灣水管管線老舊，漏水率的改進速度緩慢，每年僅改進0.3%左右

賴士葆提到，台灣的降雨量是世界（平均值）的2.6倍，反觀以色列一年只降雨三十天，為何可以在乾旱的沙漠創造農業奇蹟？全球都在搶疫苗，以色列為什麼可以名列全球第一名疫苗施打率的國家？借此可窺知什麼是有效能的國家治理，絕對不是土法煉鋼的「祈雨國家隊」和「鑿井國家隊」可以相提並論的。

最後，賴士葆質疑，蔡政府上台的優先政策是什麼？水資源的分配解方在哪裡？並直言，是急著大陣仗的違憲修法，把農田水利會的錢脈和人脈收歸國有，搶奪人民財產很有效率，解決缺水缺電的嚴重問題卻束手無策。

工業五缺的問題已經是老生長談的舊話題，缺水缺電早就是企業界的嚴重隱憂，蔡政府執政五年來的因應政策在哪裡？蔡政府最喜歡吹牛的「超前佈署」又在哪裡？ 如果真的擔心護國神山的科技業會缺電，在台灣的替代能源根本尚未到位，為什麼粗糙的推行非核家園，... 由賴士葆發佈於 2021年3月6日 星期六

(中時新聞網)