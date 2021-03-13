「我們已經體驗到這樣的恐怖…；」2012年1月，日本知名影星渡邊謙受邀在世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演說，主題是分享日本「311」災後重建經驗。這場災難，固然包括了日本史上最大地震、海嘯，但渡邊謙所謂的「恐怖」，直指地震與海嘯所引發的核災：「我們已經體驗到依賴『核能』，這項人類直到最後都無法控制的物質的恐怖。」

2019年，渡邊謙參與由311核災真實事件改編的電影《福島50英雄》，飾演在事故第一線拚命阻止災情擴大、被日本民眾視為護國英雄的福島第一核電廠廠長吉田昌郎。在開拍前的記者會上，渡邊謙說，這部電影不在於爭論核電的對或錯，而是透過回顧，幫助年輕世代衡量未來的選擇，「日本人不太擅長從過去學到教訓……，關於福島（核災），我也有同樣的感覺。」

教訓，是從記憶而來。311核災10年了，當時的恐怖記憶褪色了嗎？答案，攸關這場巨災的教訓是否仍在人心，也攸關我們未來的選擇。

10年後的今天，福島縣仍有逾300平方公里區域不宜人居，冷卻反應爐所用的汙水、擱置的燃料棒、廢棄的核電機組，也還無法完全解決。一切就如日本現任眾議員、311事件發生時，擔任日本首相的菅直人對核災的描述：「放射性物質的毒性，無法被時間稀釋。」

距離福島2500公里的台灣，並未遭受「毒性」的立即危害，但當時的日本滅國危機，終究重重敲醒了這座同樣人口稠密、同樣地震頻繁，擁有3座仍在服役、1座接近完工核電廠的島國，而且，其中3座核電廠距離首都更不到30公里。

「不永遠倚賴核電」成共識

能源政策聚焦燃煤、天然氣與再生能源

「福島經驗可以證明，核災發生的機率不會是零，多數人應該也同意，台灣北部如果發生核災，損失絕對超過我們所能承受的範圍。剩下的問題是，你願不願意拿命運賭一把，賭那億萬分之一的機率，永遠都不會發生？」曾針對核電相關議題多次進行調查的監察委員趙永清認為，民眾能接受既有核電廠運作至除役，但堅決反對安全存疑的核四商轉，是權衡「時間」與「衝擊」後的理性決斷。

「從2014年核四封存到現在，關於台灣應不應該發展核電的一切客觀條件都沒改變，核電廠一樣接近人口稠密的台北都會區，核四仍然蓋在斷層帶上，依然缺了很多零組件，核廢料的乾式儲存技術也沒有進展……。」環團出身的民進黨立委洪申翰這麼說。

洪申翰表示，如今箭在弦上的核四公投未必是一件壞事，畢竟反核方能有機會將問題再次攤在陽光下，重溫民眾記憶；支持核四商轉的一方，則有義務提出能確保核安的新證據與作法。

其實，隨著「311核災10周年」的日子到來，台灣民眾或許也漸漸憶起「那些年對核電的省思」，三月初，《今周刊》委託世新大學進行的民調顯示，有66％的受訪民眾，支持政府目前致力於以再生能源取代核電的政策。此外，在「電力供給充足」的前提下，更有高達73.4％的民眾支持停止或減少使用核電。不設任何前提下，有近四五％的民眾反對啟封核四，38.3％表示支持。

台灣若發生核災

四成民眾認為會比福島嚴重

在同一份民調中，逾半數民眾對核四一旦商轉，機組設備能維持設計時的安全標準不具信心；近半數對發生核災時台電的危機處理能力不具信心；43％的民眾認為，北台灣一旦發生核災，損失將比福島更為嚴重，僅15％認為災情會較福島輕微。

「政府如果想實現非核家園目標，不讓台灣人置身於不可承受的風險之中，就應該用盡一切努力發展再生能源，確保供電穩定。」趙永清下了結論。

非核家園，絕不是一條容易的道路，但在親身經歷核災的菅直人口中，追求絕對的核安，是一條難度更高、近乎不可能達標的路。10年前的台灣，幸運地獲得一次「無痛教訓」；後續能做的，當然是不讓福島悲劇，有任何在台灣重演的機會。

深入解析三一一核災帶來的教訓 詳見第1264期《今周刊》。

《今周刊》(第1264期)

(中時新聞網)