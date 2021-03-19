據One-Forty（四十分之一）調查指出，逾5成的民眾移工互動過，但逾9成對移工的身份想像卻不脫「工作」，One-Forty指出，移工除了工作外，還會透過少數的休假時間成為歌手、主廚、藝術家，甚至發起長期環保淨灘行動。

據勞動部統計，截至去年年底為止，全台灣有70萬餘名移工，而成立於2015年7月One-Forty，致力於培力東南亞移工，希望透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，為自己與家人創造更好的生活。

One-forty擬在兒童節當天辦理「混‧音樂節」，邀請藝人舒米恩及來自各地的台灣東南亞移工樂團演出，當天將參與演出的印尼移工Jaya表示，來台灣已逾10年，目前已有6個團員，時常會透過休假日練習。

接下來One-forty也會辦理「閱讀甜點派對」、「穆斯林開齋拜年」及「1／40立體攝影展」活動，希望讓大眾看見東南亞移工「工作之外」更立體的身份，歡迎民眾一起加入文化嘉年華。

(中時 )