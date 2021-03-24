勞動部勞動力發展署表示，春節假期過後，許多移工來臺工作，近期經常接獲雇主詢問移工檢疫費用應由何人負擔。發展署提醒，移工生活照顧是雇主責任，雇主要確實安排移工檢疫工作，並負擔檢疫費用，若從移工薪資扣抵或要求移工以防疫補償支付，已違反規定。

發展署說明，移工經由雇主依法引進，自入境日起，雇主必須負責移工入國之後的生活照顧，移工檢疫期間所生費用也由雇主支付。依現行規定，雇主也可委任人力仲介公司代為安排，但無論檢疫處所為政府安排、雇主自行安排或委託仲介公司辦理，檢疫費用均應由雇主負擔。

若雇主向移工收取檢疫費用，涉嫌未全額給付薪資，經查證屬實，最高可處30萬元罰鍰並廢止雇主招募及聘僱許可；如果仲介向移工收取，最重處超收費用20倍罰鍰並處仲介1年以下停業處分。另外，防疫補償受領人為接受檢疫人，而非補償雇主，雇主或仲介如向移工收取遭檢舉，發展署將交由地方政府查處。

為確保我國防疫安全與民眾健康，發展署持續配合中央流行疫情指揮中心辦理移工入境檢疫措施，目前社福類移工、休假返臺者、菲律賓籍移工入住政府集中檢疫處所，泰國及越南籍產業類新引進移工則由雇主安排居家檢疫。發展署統計，自去年3月17日至今年2月底止，檢疫人數逾5萬4千餘人。

此外，為協助雇主、仲介公司及移工瞭解相關防疫措施，發展署已訂有防疫行政指引，透過移工母語持續向移工進行防疫宣導，相關資訊可參考跨國勞動力權益維護資訊網之「嚴重特殊傳染性肺炎專區」。雇主、移工或仲介公司對檢疫費用或措施如有任何疑義，可多利用電話客服中心（電話：02-89956000）或1955專線詢問。

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