張安樂遭到高檢署約談，疾呼要組紅色隊伍把中國人找回來。(中時資料庫)

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，因今年1月接受大陸央視訪問時，宣稱要在台灣發展「紅色隊伍」，宣揚「和平統一、陣前起義」理念，今被台灣高檢署依《國安法》他字案傳喚。張今表示他是面對別人不敢講、不敢碰的兩岸問題，「何罪之有」，強調自己不會認罪。他目前正在偵查庭接受偵訊。

張安樂上午近9時許在支持者的擁護下抵達高檢署，他首先感謝高檢署給他這個機會，討論攸關台灣人民生死的問題，稱這個政府一直挑釁，自己卻躲在立法院吹冷氣，「有種到前線去嘛」，痛批官員不負責任。

張安樂說，大陸民間現在對台灣仇恨，是台灣政府操弄下來的結果，大陸民間給當局的壓力也很大，台灣一直挑釁，哪天碰到紅線怎麼辦？最後一定會打仗，年輕人生命都還沒開始，蘇貞昌卻說要戰到剩一把掃把，「可憐無定河邊骨，猶是春閨夢裡人」。

張安樂強調，大陸的態度很清楚，在九二共識一個中國前提下，來談一個中國的涵義，讓現階段兩岸可以和平，共同繁榮，政府如果一定要把台灣帶向不歸路，陳亭妃也好，林昶佐也好，蘇貞昌也好，應自己到前線去，而不是讓年輕人到前線做砲灰。

有媒體問張安樂要不要認罪，張笑說：「何罪之有？我是為民起義。」他面對別人不敢講、不敢碰的問題，以前大陸說國號、國歌、國旗都可以商量，前提是兩岸同是中國人，現在台灣人已被操弄成不是中國人，沒辦法和大陸上談判桌，就不會有好的條件。

張安樂表示，李登輝曾用組織犯罪辦他，現在他母親過世，已經沒有負擔，所以回來要改變現狀，忠言逆耳，真話總是比較刺耳，台灣現在不是中國人，沒辦法和大陸坐下來談，就要面臨更嚴肅的問題，「我絕對不會認罪」。

(中時新聞網)