蔡英文總統今在臉書表示，「我要再講一次，我的立場很清楚：核四不應該重啟。請國民黨也說清楚立場，不要再模糊焦點」。

蔡英文說，國民黨對核四提出了許多看法，卻一直無法回答最核心的問題：「國民黨到底支不支持重啟核四？」

她說，她還記得，2014年4月27日，因為民間對核四安全性和核廢料最終處理的疑慮太大，馬英九前總統在和國民黨籍縣市長會商後，終於宣布核四封存。「當時的縣市長，有些還活躍在政治舞台，相信他們也都記得當年對核四的立場」。

她指出，核四不只不安全，也會產生更多難以解決的核廢料。根據台電公司估計，現有的核一、核二、核三廠，從運轉到除役，總共會產生74萬桶低階核廢料，以及5,048公噸使用過的核子燃料（高階核廢料）。

她說，這些核廢料所含有的放射性元素，半衰期從數萬年、數十萬年，甚至到上百萬年都有，對人體健康和自然環境，都可能造成負面的影響。這也就是為什麼，至今沒有任何一個縣市，敢違背民意，啟動地方性公投，設置核廢料的永久處置場。

她表示，「為了台灣的下一代，我們都不應該因為一時的利益，而製造出更多核廢料」。

(中時 )