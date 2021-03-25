國民黨文傳會副主委黃子哲今天踢爆，行政院長蘇貞昌在去年12月7日召開中央災害防救會報中，竟提議效法新加坡，利用高速公路的下層空間，積極開拓雨水收集系統來儲存水源，要求經濟部研議其可行性，他直言「荒謬無比」。（趙婉淳攝）

水情吃緊問題日益嚴峻，國民黨文傳會副主委黃子哲今天踢爆，行政院長蘇貞昌在去年12月7日召開中央災害防救會報中，竟提議效法新加坡，利用高速公路的下層空間，積極開拓雨水收集系統來儲存水源，要求經濟部研議其可行性，他直言「荒謬無比」，台灣和新加坡狀況不同，若按新加坡的方式，有可能產生道路下陷危機，要求蘇揆別再講幹話。

國民黨今天舉行「蔡政府花錢如流水，卻不能幫人民留水」記者會，文傳會副主委黃子哲說，因應旱災來臨，行政院去年10月推出「你家馬桶水可以拿去做晶圓？」影片，傳聞是前政院發言人丁怡銘的大作，從去年就說超前部署，試問政院至今到底準備了什麼？

黃子哲踢爆，蘇貞昌在去年12月7日召開中央災害防救會報，針對旱災因應處置及整備計畫，蘇揆請經濟部水利署就空間、時間與使用等多元面向，來規劃確保台灣未來整體水資源，並請科技部、農委會、國發會等相關部會配合，甚至還舉新加坡利用高速公路下層空間積極開拓雨水收集系統為例，請政委吳澤成研議其可行性。

接著，黃子哲直言，「不用研議，用常識判斷都曉得根本不可行」，因為新加坡不只高速公路，而是全國超過8千公里打造的水道來蒐集雨水，並建立17個蓄水池，透過深處地下60公尺下水道系統，把水回收再利用。

他說，台灣跟新加坡狀況不同，新加坡因為地理位置關係，必須用蒐集雨水、海水淡化等方式，但台灣只要將水庫清淤做好，就能蒐集到非常多水，而且從道路蒐集到的雨水，還有重度汙染的問題，需要鋪設管線與淨化，才有辦法使用這些水，另在高速公路與交流道底下鋪設蓄水池，有可能存在道路下陷危機。

對於蘇揆要求效法新加坡研議高速公路及交流道蓄水方案，黃子哲接連驚呼「這簡直是天方夜譚、瞠目結舌、駭人聽聞、荒謬無比」，難道「有政府沒常識嗎？」

此外，黃子哲也說，去年代表國民黨出征高雄市長補選的李眉蓁，拋出「海水沖馬桶」，遭民進黨全黨上下批判，當時綠委王定宇批判李眉蓁非常愚蠢且缺乏常識，「雖然你最近緋聞纏身，但對蘇揆提出這麼離譜的建議，是否也要提出看法」，抑或「只會當房客，而不當俠客出來主持正義？」

(中時 )