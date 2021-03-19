國民黨跟黨主席江啟指2006年民進黨編列核四預算，及2006年4月媒體的報導表示，當時表決贊成核四復工的人有洪秀柱、韓國瑜、朱立倫、朱立倫的岳父高育仁，及江啟臣的岳父劉盛良，這些都是歷史鐵證，可以在立法院的公報找到，江啟臣也是現任的立委，只要認真做功課，就可以得知整件事情的來龍去脈。

民進黨發言人簡舒培抨擊，國民黨扭曲事實、去脈絡化、炒冷飯，誣控蔡英文總統，目的就是想要移轉國民黨一直閃躲不回應重啟危險核四的焦點。

簡舒培指出，蔡英文主席在2013年3月跟媒體茶敘時，就已經明確說明，民進黨上次執政時，大家都很清楚是朝小野大的狀況；2000年時，陳水扁總統宣布停建核四；2001年時，國民黨以立法院席次優勢迫使核四復建。

她說，因為立法院做成續建核四的決議，當時擔任行政院副院長的蔡總統所能做的，就是盡量快讓它完工，不要讓它一再拖延而產生工程上的問題，甚至造成預算一再追加，減少國家對這整件事情的成本付出。

她說，雖然2001年江啟臣還在美國唸書，對於當時台灣發生的事情可能不是很清楚，民進黨可以幫忙還原，2001年時立法院所做出「復建核四」決議案，內容明確載明，「本院依大法官會議所作五二〇號之解釋意旨，再予確認核能四廠預算具有法定預算效力。反對行政院逕予停止核能四廠興建之決定；行政院應繼續執行相關預算，立即復工續建核能四廠」。

她說，就是因為國民黨做出要求復建核四的決議，要求政府必須繼續執行相關預算，所以，請你不要再用去脈絡化、斷章取義的方式，誣控民進黨跟蔡英文主席。

她說，要提醒江主席，今年是311福島核災十週年，國民黨跟馬英九前總統又想重啟危險核四，民進黨政府已經明確宣示，重啟核四不可行，請江啟臣不要再用曖昧不清的態度閃躲，清楚的、大聲的向全國國人說清楚，到底支不支持重啟危險核四。

她表示，如果江啟臣主席還想閃躲對於重啟核四的態度，或者是不知道該怎麼回答，「可以去問問當時支持核四復建的劉盛良委員，也就是你的岳父爸爸，請他教教你，如何勇敢的向國人說清楚，你支不支持重啟危險核四？」

(中時 )