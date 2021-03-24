國民黨主席7月將改選，根據規定，黨員須繳清4年黨費才具有投票權，繳費期限至3月31日為止。多位中常委今天在國民黨中常會上提到，有黨代表私下反映，由於繳費期限急迫，希望黨中央能延期；不過，國民黨主席江啟臣回應，延後繳費期限茲事體大，必須修改規則，請組發會持續向黨員宣導須在期限內繳納完畢。

國民黨主席7月改選，依照組發會規定，黨員必須繳清2018年至2021年的黨費，才能參與黨主席投票。依據新修訂的黨員繳納黨費辦法，今年黨費調整為300元，過去三年每年要繳交200元。

國民黨文傳會主委王育敏轉述中常會內容時指出，多位中常委在會中表示，基層黨代表反映黨費繳交期限急迫，希望能夠延期；江啟臣聽取意見後表示，延後繳黨費涉及修改規定，必須審慎評估，因此並未做出決定。

江啟臣也裁示組發會和黃復興黨部，持續和黨員宣導溝通，必要時打電話給黨員，提醒尚未繳費的黨員3月31日前完成繳交，才不會妨礙行使投票權。

(中時 )