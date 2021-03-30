慧洋-KY(2637)今天召開法說會，公司指出，全球景氣觸底反彈，海上運輸陸續出現缺櫃、缺船、塞港等現象，而代表散裝航運市況的波羅的海乾散貨船綜合指數(BDI)持續走揚，今年營運持續看旺。

慧洋指出，世界各國在疫情過後重啟經濟活動，穀物、礦物等大宗物資運輸需求持續攀升，再加上近年來中小型船舶新造船訂單明顯減少，使得近期市場上中小型船舶供不應求、運費上揚，公司今年1月營收首次突破4,000萬美金，營益率亦回升至20％以上。而慧洋以中小型船舶為主的日租金均價則維持在2萬美元以上，今年第2季後營運展望持續看漲。

法說會上公布最新預估，2021全年船隊租金換約狀況，由於去年基期較低，以及今年需求回補、市況大好，預期漲幅可達3成；此外，慧洋已如期於日前交付由日本海洋聯合造船(Japan Marine United Corporation)建造的卡姆薩型散裝貨船(Kamsarmax/82,400 DWT，船名：Sakizaya Unicorn)，該船為NOx第三期環保節能船，並已有3年以上穩定長約，慧洋指出，近期換約已可見租家簽長約意願提升，對市場充滿信心。

針對今年散裝航運市況，慧洋樂觀看待，全球在擺脫2020年疫情谷底後經濟活動復甦，加上各國疫苗施打已陸續啟動，境管解封有望，運輸需求可望進一步回升，慧洋目前旗下總計137艘船舶，平均船齡7年，穩坐國內散裝航運龍頭寶座。

(時報資訊)