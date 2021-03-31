2020年台股強漲23%，今年以來，多頭氣勢不墜。統計全球主要股市今年以來漲幅，台股以12.4%優異表現，打趴美股標普500、中國滬深300、德國DAX、英國CAC等主要指數，表現居冠。市場法人持續看好台股，包括(1)永續企業表現佳、(2)獲利創新高、(3)資金行情旺、(4)關鍵技術優勢，4大亮點可望持續推升多頭走勢，台股基金後市旺，建議投資人可自台股基金中尋找相似特性標的布局。

愈來愈多企業改變「利潤至上」的想法，不只對股東負責，也要對地球負責。企業在追求獲利與成長的同時，必須也要重視公司治理、環境保護及社會責任。以公司治理、環境、社會等準則檢視全球股市永續投資機會，台灣表現相對亮眼，是永續投資好標的。 日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘表示，扣除晶圓代工產業後，電子其餘次產業今年獲利年增率預估17%，優於去年的8%；傳產股去年獲利年增率約18%，今年可望上看27%，企業獲利創新高成為台股續漲的重要關鍵。此外，目前台股市值相對台灣M1B倍數仍低於2008年與2000年，資金動能未減。

台股過去一年投資市場資金浪潮湧向三大趨勢—「永續投資」、「台股投資」及「棄債息轉股息」，台灣永續投資彰顯了最強勁的吸金勢頭，展望2021年，全球半導體市場將呈現雙位數的成長，規模也將來到4千7百億美元。5G、AI、高速運算等新需求強勁，台灣憑藉著獨步全球的半導體技術，扮演啟動各種新領域的樞紐角色。

(時報資訊)