今年8月28日預料將出現包括藻礁公投在內的4項公投案，行政院長蘇貞昌今在立法院備詢時被問到公投一旦過關，是否將依《公投法》依法行政？他說，《公投法》有效力規定，無論過或不過，政府都會按照《公投法》結果辦理。

70萬3052份藻礁公投連署書昨天送抵中選會，連署書數量因已超過二階連署所需份數，可望在8月28日的公投日，與反萊豬、公投綁大選及重啟核四公投一併舉行。面對公投案引發的政治責任問題，蘇貞昌日前提及，當年主張重啟核四的馬英九，在決定封存後也沒有為此請辭，這席話引發在野黨質疑行政首長不會為可能的公投過關請辭負責。

因此，國民黨立委曾銘宗今質詢蘇貞昌時就特別指出，藻礁公投可望將與反萊豬、公投綁大選及重啟核四公投一併舉情，如果828公投日有任何案子過關，政府的態度是否會依照《公投法》規定依法行事，還是會虛應故事唬弄社會？

蘇貞昌表示，今天台灣已經進入民主多元的法治國家，《公投法》是由立法院所通過，相關效力都有明確規定，「有過是一個樣，沒過是一個樣，應該怎麼做，政府都會照《公投法》結果辦理。」

曾銘宗追問，這是否意味公投出爐後，行政院願意依法辦理？蘇貞昌說，「對」。

(中時 )