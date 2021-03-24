近日南部因久未降雨，旱象除造成水情吃緊外，對農作生長也造成損害，屏東芒果、洋蔥紛紛傳出災情，立委周春米23日在立院總質詢，要求農委會前往屏東了解災損情況，研擬相關救助措施。周春米表示，主委陳吉仲已排定由他本人率隊於26日到屏東，希望現場了解後，研商提出協助農民對策。

周春米說，最近屏東地區許多農作物都有災情傳出，以芒果為例，害蟲「薊馬」喜歡悶熱天氣，加上抗藥性強，造成許多芒果長不出果實，或是長出「空包彈」；另外，洋蔥則是受到年初濕冷天氣影響造成炭疽病病害，整體產量可能大減3至4成。

因此，他在總質詢時，為農民向行政院長蘇貞昌以及農委會主委陳吉仲請命，希望政府伸出援手。

周春米表示，這個議題立即得到蘇院長重視及回應，據陳吉仲回覆，屏東農損情形必須有立即性處理，蘇蘇貞昌下令必須在本周內提出解決方案，因此，陳將親自率隊南下現地勘查，走訪枋山、車城等地，了解產地情形。

對於農委會快速回應，周春米除代表農民表示感謝外，她說，農政主管機關直接到產地訪視，一定能帶來正面的效果；對農民可以有安定軍心作用，且農委會藉此能夠更了解旱象對農作生長的影響，她也會持續關切，請農委會提出貼近農民需求的救助方案，陪伴農民一起度過難關。

(中時 )