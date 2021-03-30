跨國金融服務公司Visa Inc周一證實將允許使用加密貨幣USD Coin結算其支付網路上的交易，成為主流金融業對數位貨幣的接受度正持續升高的最新跡象。

Visa向路透社表示，Visa已經與支付和加密平台Crypto.com一起推出這個試驗計畫，並計畫在今年晚些時候向更多合作夥伴提供該選項。

受此消息激勵，全球最受歡迎的加密貨幣比特幣一度漲4.5%，報58,300美元，創下一周新高，持續朝收復本月初漲破6.1萬美元所創下的歷史高點邁進。

USD Coin（USDC）是加密貨幣市場裡的一種「穩定幣」（stablecoin ），其價值直接與美元連動。

Visa宣布將允許使用USD Coin進行結算，而之前紐約梅隆銀行（BNY Mellon）、貝萊德（BlackRock Inc）和Mastercard Inc等金融公司都已經宣布將採取措施，以擴大加密貨幣在投資與支付方面的應用。

特斯拉執行長馬斯克是加密貨幣的主要支持者，他在上周宣布將開放客戶使用比特幣購買特斯拉電動車，以促進該數位貨幣的日常使用。

Visa加密貨幣部門主管Cuy Sheffield表示：「我們看到世界各地消費者對於能取得、持有和使用數位貨幣的需求持續升高，我們也看到了客戶需要能提供這類服務的產品」。

如果客戶選擇使用Crypto.com Visa卡買一杯咖啡，傳統上需要先將加密貨幣錢包中的數位貨幣轉換為傳統貨幣，之後加密貨幣錢包將這筆費用的傳統法定貨幣存入銀行帳戶，並在當日結束時將這筆費用匯給Visa進行結算，這將致業務成本增加，並使交易變得更複雜。

Visa採用的最新方法是使用以太坊（Ethereum）區塊鏈，以省略將數位貨幣轉換為傳統貨幣這個結算步驟。

Visa表示已經與數位資產銀行Anchorage合作，並已在本月完成了第一筆交易，即Crypto.com將USD Coin傳送到Visa在Anchorage的以太坊地址。

(時報資訊)