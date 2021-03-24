全台醫護22日起開放接種AZ疫苗，行政院院長蘇貞昌當天一早赴台大打全台第一針，陪同的衛福部部長陳時中一併施打。至於蘇、陳此舉是否能有帶頭作用，讓人民安心，最新民調顯示，約有半數民眾本來就不想接種，並不會因此影響意願。

AZ新冠疫苗爆出血栓疑慮，我國開放接種後，蘇貞昌、陳時中帶頭施打，希望能讓國人安心，但卻也因施打過程為開放媒體拍攝，引發各界諸多猜疑，爭議持續延燒。

AZ疫苗22日開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上午7時40分，陪同行政院長蘇貞昌到台大醫院接種。（圖／指揮中心提供）

行政院長蘇貞昌22日赴台大帶頭施打AZ疫苗。（圖／行政院提供）

針對蘇、陳此舉，是否影響接種疫苗意願？《LINE TODAY》22日舉行投票民調，投票時間至29日截止。截至今（24）日上午11時許，已有4萬4千多人投票，其中有50.63%的人表示「本來就不想接種」，其次為「意願增加」，占22.58%；另有15.46%的人「本來就想接種」、11.32%則表示「意願減少」。

多數民眾表示，本來就不想接種AZ疫苗。（圖／摘自LINE TODAY）

網友表示，蘇、陳施打過程「沒直播沒真相」，看他們打就更不想打，「騙神騙人的能信？」「再繼續被騙下去就是白癡」，直呼不想當白老鼠，就怕原本沒事，打了之後反而出事，有人則因為本身是過敏體質，因此不敢接種疫苗

另有網友好奇，總統蔡英文什麼時候會接種疫苗，也有人認為，台灣相對來說還算安全，但仍要觀察一陣子才決定要不要接種疫苗。

街訪／我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

(中時新聞網)