為了大潭藻礁公投連署，國民黨再出招，今晚在臉書發文，引述蔡英文總統、桃園市長鄭文燦過去強力護藻礁的資料，如今卻中央地方聯手破壞生態，指控「民進黨政府反對民眾連署公投！獨裁國家才不准民眾討論政治！」

國民黨指出，民進黨政府為了開發第三天然氣接收站，大動作打壓民間團體！公投是一種能讓全民參與、共同討論的政策決策方式，直接展現的民意更能夠讓第三天然氣接收站開發案更有正當性，我們呼籲民進黨政府應該「開大門、走大路」，現在就支持民間團體的連署活動，讓公投順利成案，桃園藻礁不是民進黨的私產，由全民討論、理性溝通才是化解爭議的良方。

國民黨也說，很遺憾一場公民運動，被民進黨政府打壓，有兩件事實是民進黨不願意告訴你的真相！第一個事實：蔡英文總統與鄭文燦市長，選前「藻礁永存」，選後中央地方聯手「破壞生態」。蔡總統 2013年在臉書發文，對於藻礁的承諾是：讓「觀新藻礁」恢復生機。現在不但做不到恢復生機，更是護航開發！鄭文燦市長2014年在臉書說「見證政商的粗暴」要保護敏感的自然生態，現在的做法又是另一套。

第二個事實：縮減開發面積不等於藻礁受到保護。2020年4月施工中的天然氣接收站，因為工作船斷纜意外破壞，藻礁被刮起了50公分，面積大約0.5公頃，這一刮就是刮掉藻礁500年生長成果，另有傳出一株柴山多杯孔珊瑚，底座整個都掀掉，如果傷害到「柴山多杯孔珊瑚」，依據野生動物保育法將面臨刑責。

國民黨強調，這些事實，民進黨政府作為執政黨，更應該鼓勵民眾參與開發討論，進一步促成對話與共識，現在反而站在民眾對立面，不准民眾討論，民進黨政府「民主獨裁」的稱號當之無愧！

(中時 )