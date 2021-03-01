中油現場公告指出，若有學術調查研究等特殊需要，須5個工作天以前提出申請。（藻礁公投小組提供）

珍愛藻礁公投行動領銜人潘忠政原計畫今(1)日凌晨退潮期間前往大潭藻礁未開發區的管制哨，結果原本可以用登記方式進入大潭藻礁G2海岸，卻遭現場駐警保全制止不得進入，駐警也僅表示為「上級的指示」，藻礁公投小組表示不解與難以接受，然而協調未果之下，只能改前往北邊的白玉藻礁。

潘忠政原本今日凌晨會同藻礁公投小組、環團等人士前往到大潭藻礁區域觀察多杯孔珊瑚礁，結果遭駐警制止不得進入，駐警僅無奈表示是上級的規定，經民眾要求提出不得進入的證明文件，駐警也表示並無正式文件可出示。

藻礁公投小組指出，當他們現場與駐警協調時卻數名釣客在登記簿上填寫簡單資料、領取識別牌，然後就走進大潭藻礁，「這種差別待遇讓人不解，而且根據現場張貼的管理辦法，今天並非管制日，實在讓人憤怒。」

中油現場的管制公告說明現場是觀塘藻礁區，有多杯孔珊瑚生態自2020年9月起加強管制，公告沒提到釣客可以進入，但是有規定如果是學術研究或特殊需要，必須在5個工作天以前提出申請。

但最後無論如何駐警就是不願開放，現場民眾體察駐警的無奈，只好改前往北邊的白玉藻礁。

潘忠政表示，上周曾陪記者到大潭藻礁採訪，回程在駐警室就被駐警告知上層交代「以後記者和環團不准進入」，駐警進一步表示，上層的意思是平常也不可以。

潘忠政強調，對於中油這項差別待遇的不友善行動，現場各位都很難平復。

(中時 )