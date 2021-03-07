「珍愛藻礁公投連署」日期突破50萬份，公投小組今(7)日稍早發表聲明，由於連署人數未來可能上看60至70萬，需全力完成整理工作與送件，目前已無暇分身他用，原計畫與農委會主委陳吉仲明(8)日的對話也暫時喊卡。

「珍愛藻礁公投連署」近日回收份數突飛猛進，截至昨(6)日回收份數已達54萬6613份，澡礁公投小組表示，未來可能上看60到70萬人，由於公投送件需提出連署人名冊正本、影本各一份，並分直轄市、縣市、鄉(鎮、市、區)別裝訂成冊，相關整理工作繁重，需全力完成整理工作，如期送件，才不會辜負全體連署人所託。

由於連署踴躍，引起高層重視，農委會主委陳吉仲日前也向台灣公民參與協會表示，願在本周一與民團會面溝通，擔任政府與民團之間的橋樑。

公投小組表示，因為目前工作量龐大，目前已無暇分身他用，也鑑於藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此之間又有連動性，需要納入更多元的意見，目前亦難以在上揭連署書整理的緊迫繁重工作當中，確定待聽證溝通的爭點，因此歉難出席3月8日之會議。

另外聲明中也指出，目前媒體訊息來源紛亂不一，恐造成各界誤解，關於珍愛藻礁公投工作小組的重要行動訊息，一律以「珍愛桃園藻礁」臉書官方頁面之佈達，或以領銜人潘忠政本人親口證實為準。

(中時 )