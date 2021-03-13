為向大林蒲居民詳細說明計畫書內容及遷村方案，高雄市政府今（13）日辦理首場遷村計畫書說明會，市長陳其邁與經濟部長王美花親自出席。他指出，遷村對地方是重要大事，每位居民的財產權、生活權、社會權均需受最好保障，允諾會持續溝通，沒有共識也不會遷村，直到達成共識再歡喜搬新厝，來改善居民生活品質。

經濟部長王美花表示，感謝市長一一回應居民問題，市府團隊用心規劃與傾聽，加上大林蒲居民的支持，中央地方共同攜手，讓遷村工作做到圓滿，一定能夠齊心促成遷村。

陳其邁也表示，市府會成立遷村辦公室持續與居民溝通，也派專人進駐大林蒲，由於每戶狀況不同，市府對每個自身權利皆重視亦會充分回應，也會告訴每一戶居民，遷村有什麼選擇方案，可以選擇對自己最有利的方案，每個方案也會持續來調整，甚至不只有3場的說明會，他強調，會持續溝通到大家達成共識。

大林蒲遷村總補償包含私有住商土地、私有非住商土地、地上物補償、法定補償及津貼，以及專案救濟及補貼五大項。陳其邁也提到，大林蒲遷村以「住商土地一坪換一坪」方式「專案協議價購」，與安置地區土地等面積交換，住換住、商換商，不計較兩地地價差額，非住商土地則以「查估市價加4成(即市價1.4倍)」補償，而桃園航空城是採「區段徵收」方式取得土地，是以土地「市價」補償，地主只能選擇領現金或申領「抵價地」。

陳其邁說，紅毛港遷村的條件，跟大林蒲遷村不同，紅毛港因自民國58年即禁建，直至94年遷村，受限於禁建而無法增建房屋，因此在紅毛港遷村時分別給予搬遷費，但是大林蒲從未禁建，亦未禁止房屋買賣，情形不同。而在土地補償方式上，紅毛港當時是以土地徵收，採公告現值加補償，每坪僅約1.8萬元；大林蒲則是採協議價購，且不計較大林蒲與遷村安置地兩地的地價差異，以私有住商土地一坪換一坪方式補償，遷村安置地政府取得成本為每坪14萬元，實價登錄查詢約有每坪30萬元，未來地價也都有上漲空間。

現場也有年長居民反應大林蒲健康議題，陳其邁回應，過去經濟發展造成大林蒲惡劣環境，讓居民承受，深感抱歉及遺憾，市府會全力促成搬新厝，而搬遷之後居住品質大幅提升，日照、診所、藥局等醫療資源相當健全，在健康照顧上，市府也會不遺餘力。

(中時新聞網)