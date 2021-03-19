台灣領袖講座今天在高雄登場，主題聚焦公司經營權爭議。（柯宗緯攝）

台灣領袖講座今天在高雄登場，主題聚焦公司經營權爭議。（柯宗緯攝）

台灣領袖講座今天在高雄登場，高市經發局長廖泰翔與會致詞。（柯宗緯攝）

台灣上市櫃公司協會今（19）日在高雄林皇宮舉辦「台灣領袖講座」，邀請萬國法律事務所重量級律師群，聚焦公司經營權爭議與實務案例解析、董事責任與實務案例解析等主題，現場座無虛席，吸引逾百名企業代表與會。

台灣上市櫃公司協會理事長朱志洋表示，每次來高雄都感受到大家非常熱情，謝謝主辦單位萬國律師事務所、南臺灣社團聯合會舉辦這次講座，提醒大家上市櫃要特別注意的地方，畢竟現在大環境越來越複雜，企業經營愈來愈艱辛，企業在產生經營權的爭執過程中，身為董事要注意哪些問題。

高市經發局長廖泰翔致詞時提到，市長陳其邁上任後，很認真推動招商，以產業轉型為第一優先，包括產業結構轉型，進來陸續開闢園區，而當前3年內在台灣要找大面積土地唯有高雄，他預告仁武產業園區、橋頭科學園區陸續將開放選地。

廖泰翔指出，高雄是過去以製造業為主，期待導入新的科技及產業，目前國家級政策將5G AIoT等相關產業在亞灣區誕生，高市府會把基礎建設做好，吸引業者進駐，另在企業關心的五缺問題，高雄也供電、供水無虞，歡迎大家投資高雄。

針對此次講座議題，萬國法律事務所表示，企業界發展最熱門的議題，尤其經營權爭奪，最近兩年因為政府積鬆綁公司法，汰換不適任的經營權公司派，讓不少上市櫃公司冷不防接受市場挑戰。

律師認為，最關鍵想要贏「意志」很重要，如果在人家挑戰有點搖搖擺擺，就不必玩了，自己沒有拿定主意，不願意堅持到底，再好策略、再好的人才都沒有用。另也要判斷局勢，對自己有沒有利，找出關鍵利基點。

此外，律師也提到可打「團體戰」，像是資源投入、組織作戰團隊、與主管機關溝通取得話語權、主管機關的理解與公司法學界支持。尤其媒體關係也很重要，可以建立順暢管道，公司想講的話在媒體上呈現，未來可能影響到主管機關的看法等等。

這場論壇下午2時開始進行3小時，分為兩大主題「公司經營權爭議與實務案例解析」、「董事責任與實務案例解析」演講，由萬國法律事務所的律師群黃帥升、張子柔、陳一銘、陳誌泓、黃正欣輪番演說，會後也與與會民眾交流。

(中時 )