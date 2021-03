鄭宜農受邀參與南方音樂節線上演出。(Young Team Productions提供)

滅火器、鄭宜農、椅子及妮可醬受邀「美國南方音樂節」(South by Southwest,SXSW)開唱,今年因疫情影響,活動首度改為線上舉行,而滅火器等人的「Taiwan Beats Showcase」演出橋段,以高山、傳統工廠、釣蝦場與宮廟等台灣本土風景為舞台,現場演出結合在地實景,展現台灣獨有的多元特色和文化樣貌。

演出當天,擁有音樂人、演員、作家多重身份的鄭宜農在高山環繞中登場,絕美場景讓線上觀眾驚呼「這地方也太美了」、「跨越語言的限制,是近期最突出的音樂」。接著由來自工業重鎮高雄的滅火器樂團,在傳統工廠場景中高唱「Let me stand up like a Taiwanese」,以激昂的龐克聲響,讓在線觀眾大讚「喜歡他們音樂中的能量與精神」、「用他們的歌來開啟全新的一天是最佳選擇」。

雙主唱「椅子樂團」,選在士林釣蝦場演出,帶領觀眾體驗色香味的台式衝擊,對歐美觀眾來說,釣蝦場場景十分新奇,熱烈表示「疫情過後一定要去臺灣看看」,釣上來的蝦被炙烤的影像也不斷刺激線上觀眾味蕾,直喊「越看越餓」。發跡於台中的全女子組合「妮可醬」壓軸登場,將現代電子音樂帶進傳統宮廟場域,在具有百年歷史的艋舺青山宮打造跨時空藝境,女子電音讓線上觀眾耳目一新。

(中時 )