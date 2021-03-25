高雄警服務態度讚，囊獲警署大半績優，高市警察局長黃明昭（左二）也與有榮焉。（柯宗緯翻攝）

警政署今年1月底核定「受理民眾報案服務態度績優人員」，全國警察單位僅有5人獲得此項殊榮，其中高雄市警局即占3人：鼓山分局警員謝汶哲、賴沐恩、苓雅分局警員洪銘澤，另外臺北市、花蓮縣警局也各1人獲獎，雄警囊獲警政署大半績優獎。

警察局長局長黃明昭特別在24日的所有科室主管均在現場及各分局、大隊等外勤單位幹部均在線上參加的週報視訊會議，公開頒發獎座，表彰員警優良行為，別開生面，請得獎同仁向所有單位主管作心得分享。

這次全國唯一受表揚的女警賴沐恩則說，民眾在需要幫忙的時候，會把警察當成唯一信賴的對象，警察也是民眾不可或缺的求助對象，認真去了解民眾求助的問題，會感受到民眾的信任，能順利幫助別人以後，心裡都會特別快樂。

從警6年的警員洪銘澤靦腆的說，和民眾接觸時隨時抱持著同理心、人溺己溺的態度，是會獲得民眾的支持與肯定。對於獲獎肯定，警員謝汶哲表示，「當我們懷抱熱情去面對民眾的時候，就會發現有更大的力量產生，支持我們去做這件事」。

黃明昭表示，讓有經驗、受肯定的同仁來現身說法，分享心得，對同仁和主管來說都是一個難得的經驗，也是一個創舉，各單位主管及幹部不僅能標竿學習，更要思考如何提供民眾和警察互動時的良好感受，並教導同仁，共同營造高雄市政府優質形象，改變民眾對警察冷衙門的刻板印象。

(中時 )