由教育部、國家圖書館聯合公布的「2020年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，屏東縣獲得「整體閱讀力躍升城市」與「民眾每人擁書冊數」績優城市，2019年及2020年連續兩年獲此殊榮，同時屏東縣鄉鎮圖書館獲獎數亦創新高。

這兩年來，屏東縣每人擁書冊數由從2.06冊提升至2.14冊，其中九如鄉連兩年獲得「民眾每人借閱冊數」績優城市，借閱冊數由5.41冊增長至5.73冊，為全縣33鄉鎮最優。

另外在全國鄉鎮市圖書館評比，屏東縣里港、九如、滿州鄉獲選「整體閱讀力表現績優城市」，屏東市、東港鎮、泰武鄉獲選「整體閱讀力躍升城市」，九如鄉與滿州鄉分別入選「民眾每人借閱冊數」、「民眾每人到館次數」績優城市。

屏東縣閱讀力躍升，去年8月重新啟用的縣立圖書館總館是重要推手，總圖推動「甲地借、乙地還」的跨館通閱通還服務，帶動全縣整體閱讀力成長，迄今總圖借閱人次已近8萬、圖書流通冊數58萬多，進館人次逾55萬，借閱率及辦證人次也大大提升。

縣府文化處表示，屏東總圖持續擔任全縣公共圖書館的領頭羊，除了維持每周上架1000冊新書，滿足讀者的閱讀需求，也利用總館資源帶動各鄉鎮、學校圖書館，推動全民閱讀風氣。

為了打造「閱讀屏東」，文化處針對嬰幼兒、兒童、青少年、樂齡等不同族群，辦理各項分齡分眾的閱讀活動，同時舉辦「南國漫讀節」，邀請全台文化人士共襄盛舉，打造屏東閱讀品牌。

(中時 )