各界持續關注藻礁議題，環團7日凌晨發布聲明，正式婉拒8日上午與農委會主委陳吉仲的會面，雙方面對面的機會宣告破局，陳吉仲7日上午出席草屯鎮農會活動表示，針對重大環保議題如藻礁，他認為事關重大，要透過開誠布公的討論釐清，會持續和環團做各種聯絡。

公投領銜人潘忠政7日凌晨發表聲明，表示經過3小時的討論，決定取消8日會談，因目前有50萬公民參與連署，後續上看70萬人份，相關連署書整理工作繁重，需要傾全力完成，以能如期送件，才不會辜負關心環境的民眾期待，所以目前無暇分身，難以出席8日的會議。

陳吉仲7日出席草屯鎮農會活動回應，遺憾原訂8日上午的會面取消，不過他可以理解團體朋友的決定；他說，政府溝通的門永遠展開，保護藻礁、非核家園、減媒降空汙都是政府的目標，歡迎全民一起了解討論。

藻礁相關話題延燒，原訂8日的會談，外界也有政府對環團摸頭的質疑，如今取消。陳吉仲針對媒體提問，有用簡訊回應環團要取消會談，他表示，總統和院長，從而到行政部門、立法部門，都有和環團朋友接觸，而他自己一直和環團朋友有溝通，針對重大環保議題如藻礁討論，但由於要同時兼顧減煤發電，和未來的非核發電、能源轉型，他認為事關重大，都要透過開誠布公的討論，才能釐清，一齊共創台灣環境永續。他會持續透過各種方式溝通，但希望外界不要過度解讀，他相信只要坐下來談，政府有信心，能找到兩全其美的方法。

(中時 )