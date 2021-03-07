曾任桃園縣長的前副總統呂秀蓮今日受訪表示，有關藻礁的議題，如何在保護環境生態跟綠色能源之間的衝突下，冷靜理性處理，下週會找時間再了解，請教各界意見。

呂秀蓮指出，目前藻礁公投只是第一步，接下來是8月28日公投，希望到時候台灣不要有遺憾。

呂秀蓮表示，現在從環保立場，要盡力維護生態，但另一個殘酷現實是，我們需要綠色能源，所以在2大利益衝突下，希望不要有黨派、意識形態之爭。

呂秀蓮說，面對未來台灣永續發展，呼籲大家超越黨派、意識形態，面對問題，做最妥善的處理。

(中時 )