環保團體發布聲明表示將不與農委會主委陳吉仲會面。原參與珍愛藻礁公投小組的台灣公民參與協會理事長何宗勳今天接受媒體聯訪時表示，內部聲音多，對於溝通破局感到遺憾。

珍愛藻礁公投連署破50萬份，陳吉仲原訂8日與環團對話，但由於相關談話消息披露後，引發外界關注，環團昨天晚間開會討論是否進行8日的會面。

何宗勳還原公投小組討論過程，他表示，民進黨立委陳亭妃3月4日與他聯繫，他說政府只有嘴巴講要溝通卻沒有聯繫，是沒有誠意的，所以陳亭妃願意協助與陳吉仲聯繫，請陳吉仲出面溝通。

何宗勳說，他將此事轉知珍愛藻礁公投領銜人潘忠政，但因為現在時間敏感、氣氛緊張，各方的解讀都不一樣，後來公布的時間、地點後，引起內部很多不同聲音，因此潘忠政決定成立珍愛藻礁公投決策委員會，好好討論是否與陳吉仲見面。

何宗勳強調，很肯定潘忠政對藻礁的努力，在去年6月4日，與總統見面後，就希望議題能有所突破，但後來類聽證破局，一直沒有溝通管道，小組就開始進行公投準備工作。

何宗勳指出，公投推動一開始時，團體很少，但聲量愈來愈大後，各方力量不斷湧進，潘忠政一直都是獨自面對各方，沒有統一的決策平台，可以體恤壓力很大；國民黨加入戰局後，對峙面衝到最高點，整個工作小組也承受很大的壓力。

然而，何宗勳提到，昨晚討論如果加上自己有16人，做社會運動、公民運動要快速反應，且自己本來就是做為橋梁的角色，因此婉拒參加，覺得「公親變事主」不妥。

他說，昨天晚間10時會議開始，結束時已近今天凌晨1時，但決策委員會發布聲明並沒有告知他，對此他也覺得遺憾；潘忠政雖事後電話向他致歉，但他認為要談事情就是要溝通，若將溝通就解釋為摸頭，是否未來只要與政府立場不同，就一味不溝通。

為何溝通時間要約在公投案之前，何宗勳說，是因為府方說要溝通，剛好有橋梁搭上就盡早安排，如果拖到送案後再溝通就沒有意義，因為已經成案，就要進入正式程序。

他再次強調，今天發言是個人的觀點、立場，公投送件開始才是真正作戰，他自己已經退出珍愛藻礁公投連署決策小組，不再參與公投相關事務，但還是會善盡公民團體的聲援力量。

他說，到8月28日公投很漫長，民進黨和相關團體也覺得自己受到很大傷害，若能溝通化解歧見，都是公共政策很重要的一環，但因為已經捲入政治，很難將問題釐清；雖然這次溝通失敗非常遺憾，但還是會接受。

何宗勳也將溝通破局的消息轉知陳吉仲，陳吉仲則在今早以簡訊回覆「辛苦您了。我會隨時配合大家，希望大家不要有任何壓力，只要我們的目標是要達到環境保護的目的」。

(中央社)