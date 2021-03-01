藻礁議題持續延燒，在地里民也一同響應，「藻礁這麼珍貴怎麼能被破壞」前大潭社區理事長彭世良坦言，住在大潭60幾年的時間，從小在藻礁區抓魚、抓蝦，現在眼看以往美好的景象要被破壞了，深感不捨，不只有環團關心藻礁生態，在地里民更是一大助力。

彭世良說，5、60年前在大潭海岸戲水，當時並不知道藻礁是什麼，只知道綠油油一片，長滿海草的石頭很漂亮，抓魚、抓蝦、拔海草餵豬，都是童年的珍貴回憶，現在眼看即將受到汙染、迫害，只能盡自己最大的力量發聲。

彭世良提到，在地里民是珍惜藻礁的珍貴，並不是想要阻礙開發，也認為天然氣發電當然比燃煤更友善，只是覺得中油可以另闢更適合的地點，畢竟藻礁並非隨處可見，若是這樣破壞掉了，真的非常可惜。

同樣居住在大潭60幾年的彭玉麟指出，小時候雖然不知道藻礁是什麼，但是感受得到它的美，從去年開始中油常以「施工」作為管制理由，限制民眾進出，以往可以到海邊踏浪、淨灘、舉辦活動，現在卻一律都被禁止了，坦言其實十分無奈，但也無從反抗。

彭世良表示，大潭里的里民們正反面聲量都有，部分里民並不在意生態環保，只要能拿到中油的回饋金就是一大利益，但另一部分的人認為，既然連專家學者都一同響應保護藻礁，並發表無數言論談論藻礁的珍貴，那更應該有保護藻礁的責任，彭世良更感慨的說，未來子孫若是沒辦法親眼見到藻礁、體驗藻礁的獨特性，那是一件非常悲哀又可惜的事情。

(中時 )