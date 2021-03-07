「珍愛藻礁公投連署」近期民間響應踴躍，截至昨(6)日回收份數已達54萬6613份，不過藻礁公投小組今(7)日凌晨發表聲明，明(8)日與農委會主委陳吉仲的面對面溝通將不參加，陳吉仲今早也以訊息回應會配合大家時間，希望公投小組不要有壓力。而珍愛藻礁公投共同發起人何宗勳表示，自己因為看到聲明才知道溝通破局，今日起將退出公投連署事務。

珍愛藻礁公投共同發起人、台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，隨著連署期程的演進，各界有越來越多團體加入，但單純的公投也開始出現政治的角力，讓他們壓力很大，也因為公投小組長期缺少統一決策平台，因此在3月6日公投領銜人潘忠政籌組「珍愛藻礁公投決策委員會」。

因此公投小組今日凌晨發表聲明指出，未來連署人數可能上看60-70萬人，由於連署作業工作量龐大，目前已無暇分身他用，也鑑於藻礁保育有待聽證溝通的爭點繁多，爭點彼此之間又有連動性，需要納入更多元的意見，目前亦難以在上揭連署書整理的緊迫繁重工作當中，確定待聽證溝通的爭點，因此經委員會昨晚22時開會決議並發布聲明，3月8日的溝通會議將不出席。

何宗勳表示，看到聲明後於凌晨2時多發訊息給陳吉仲，告知3月8日溝通會議取消一事，今天上午將近9時陳吉仲也回應，尊重一切決議，也會隨時配合大家，希望不要有任何壓力。

何宗勳坦言，自己是在看到聲明後才知道會議取消，這讓長期擔任橋樑的自己感到不舒服，但這些都已經過去，既然溝通也已經破局，宣布將不會再擔任溝通橋樑，並退出藻礁公投連署的相關事務。

(中時 )