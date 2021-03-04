藝人挺藻礁公投錯了嗎？一位時尚界人士在臉書質疑，那些常為時尚活動代言的藝人出面挺藻礁公投，殊不知時尚業本身就超不環保，批發言藝人虛偽、愚昧，此話一出引爆正反方論戰。有網友一針見血點出關鍵，在能源議題硬將藝人和時尚產業做負面連結，其實就是一種無賴，而作者支持藻礁卻反對連署公投，用嘴砲護藻礁才矛盾。

一位時尚部落客昨在「時尚編輯的真心話」粉專發文，指最近的藻礁公投議題，讓他看見很多藝人虛偽的真面目，時尚工業是世界上對環境最不友善的代表產業之一，即便不斷研發回收或重覆使用的材質，但只要有生產就會有污染。

他表示，藝人林依晨曾公開說她不代言房地產，因為不認同炒房行為，不想成為幫兇，同樣的挺藻礁公投的藝人，今後還要不要為時尚品牌站台，還要不要拍時尚大片助長時尚工業對環境的傷害。他說，要愛護環境就要言行一致，並在文末附註支持保護藻礁但反對公投連署。

此文一出，引發網友正反論戰，不少人對作者的觀點難以接受，「環團沒有道德綑綁⋯⋯是直接綁全國公投」、「又是一個因為不同領域，就不尊重別人專業的實例。如果去查仔細就會知道，當初護藻礁的活動，最早是由做生物研究的科學家們發起」、「通篇文章就是一個非環保人士在指責大家為何要環保，為何不相信政府相信黨，以上」、「支持保護藻礁但反對公投連署，所以要用啥來保護藻礁？嘴砲？」

一位網友更點出此文的邏輯問題，「為了支持特定政黨而把單純的環境能源開發議題，硬是上升藝人與時尚產業的負面連結，其實是一種無賴。」他還說，「維繫人類的生存，對於世界本就是一個污染的存在，即便如此，大多數人民還是會希望在能做到的範圍內，對自己僅賴以生存的環境維持能盡到一些努力…所以支持護藻但反對連署公投，這個邏輯實在是太矛盾了。」

欣賞作者觀點的人則認為，「如果平常都無法好好環保，在這種時候喊出愛護大自然口號的人，我都覺得很假掰⋯⋯」、「天啊，終於有個肯說真話的人了，感動」、「很欣賞說實話的人」。

(中時新聞網)